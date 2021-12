Grande Fratello Vip 6 non va in onda venerdì per le Feste. Quando vedremo in tv Alfonso Signorini e i vip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 sta vivendo una fase molto particolare della sua programmazione con un cambiamento che desterà un momento di stabilizzazione dai parte dei fan. Come lo stesso Alfonso Signorini ha annunciato durante l’appuntamento dello scorso lunedì, il reality show vivrà una momentanea messa in onda su Canale5 di fatto dimezzata. In concomitanza delle festività natalizie il calendario del GF Vip6 mette infatti in pausa il consueto appuntamento del venerdì in prima serata cancellando di fatto quelli che sarebbero dovuti andare in onda il 24 ed il 31 dicembre prossimi. Ecco come cambia il calendario della messa in onda della trasmissione e cosa ci si deve aspettare per il futuro prossimo. Grande Fratello ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) IlVip 6 sta vivendo una fase molto particolare della sua programmazione con un cambiamento che desterà un momento di stabilizzazione dai parte dei fan. Come lo stessoha annunciato durante l’appuntamento dello scorso lunedì, il reality show vivrà una momentanea messa insu Canale5 di fatto dimezzata. In concomitanza delle festività natalizie il calendario del GF Vip6 mette infatti in pausa il consueto appuntamento delin prima serata cancellando di fatto quelli che sarebbero dovuti andare inil 24 ed il 31 dicembre prossimi. Ecco come cambia il calendario della messa indella trasmissione e cosa ci si deve aspettare per il futuro prossimo....

