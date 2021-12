Durante Inter-Torino hanno svaligiato la casa di Sensi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Un furto da 200mila euro è stato commesso a casa del calciatore nerazzurro Stefano Sensi Durante la partita Inter-Torino. È stato lo stesso giocatore a denunciare l'episodio alla Polizia di Stato quando è tornato alle 00.45 nel suo appartamento in zona Gae Aulenti dopo il match a San Siro. I ladri che hanno fatto irruzione da una porta finestra al primo piano hanno portato via un Patek Philippe da 70mila euro, gioielli e borse della moglie di Sensi, l'influencer Giulia Amodio. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Un furto da 200mila euro è stato commesso adel calciatore nerazzurro Stefanola partita. È stato lo stesso giocatore a denunciare l'episodio alla Polizia di Stato quando è tornato alle 00.45 nel suo appartamento in zona Gae Aulenti dopo il match a San Siro. I ladri chefatto irruzione da una porta finestra al primo pianoportato via un Patek Philippe da 70mila euro, gioielli e borse della moglie di, l'influencer Giulia Amodio. Visualizza questo post su Instagram ...

