Crisanti a La7: “A Draghi avrei chiesto che fine ha fatto l’immunità di gregge. I vaccini non bastano, mettersi tutti ffp2 per evitare lockdown” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alla conferenza stampa di fine anno “avrei chiesto” a Draghi “che fine ha fatto l’immunità di gregge con la quale hanno confuso gli italiani”. Così Andrea Crisanti intervenuto a Otto e Mezzo su La7. “Gli avrei chiesto ‘ma allora questo green pass impostato così funziona?’ – ha continuato – Perché io penso che questi 36mila casi sono la dimostrazione chiara che la politica sanitaria incentrata sul green pass ha fallito e i vaccini non bastano“. Secondo il virologo la cosa da fare “per evitare il lockdown” è “mettersi per 2-3 settimane tutti quanti la mascherina ffp2 nei trasporti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alla conferenza stampa dianno “” a“chehadicon la quale hanno confuso gli italiani”. Così Andreaintervenuto a Otto e Mezzo su La7. “Gli‘ma allora questo green pass impostato così funziona?’ – ha continuato – Perché io penso che questi 36mila casi sono la dimostrazione chiara che la politica sanitaria incentrata sul green pass ha fallito e inon“. Secondo il virologo la cosa da fare “peril” è “per 2-3 settimanequanti la mascherinanei trasporti ...

