Covid | fonti | verso discoteche aperte a capodanno | ma con booster o tampone**

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Ledovrebbero restare. O almeno questo è l’orientamento del governo, emerso durante la cabina di regia di oggi tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza., dunque, ma con un’accortezza in più dal 28 al 31 dicembre: aver fatto la terza dose di vaccino o presentarsi con l’esito di un tampone negativo. La discussione, comunque, resta aperta, la decisione finale verrà presa nel corso del Cdm in programma oggi alle 17. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TgLa7 : #Covid,fonti: Green pass durerà sei mesi da 1 febbraio - rtl1025 : ?? Il governo valuta l'introduzione di prezzi calmierati per la mascherine #Fpp2, dopo l'introduzione dell'obbligo n… - MediasetTgcom24 : Fonti: fino a 31/1 Super green pass nei ristoranti anche al banco #covid - AntonioAltieri5 : RT @TgLa7: #Covid,fonti: Green pass durerà sei mesi da 1 febbraio - ultimenotizie : Secondo diverse fonti governative, le nuove misure per il contrasto al Covid potrebbero prevedere l'obbligo di… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid fonti

...si prevede l'estensione dell'obbligo di - dunque in possesso di vaccinati e guariti dal- ... Si vieta, infatti - chiariscono le stesse- 'il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, ...E' quanto emerge da diversegovernative al termine della cabina di regia sula Palazzo Chigi. A quanto si apprende, la proposta sarebbe stata sostenuta da Fi e Iv, che avrebbe chiesto di ...Ma secondo quanto viene riferito da fonti governative, non è previsto un ritorno alla Dad o di prolungare le vacanze.E' durata due ore la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione del Covid. Alla riunione hanno partecipato ... Sarebbero queste - secondo quanto si apprende da ...