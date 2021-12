**Covid: bozza dl festività, dal primo febbraio green pass durerà 6 mesi** (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Scende da 9 a sei mesi la durata del green pass. E' quanto conferma la bozza del dl festività sul tavolo del Cdm. La 'sforbiciata' dei tempi del passaporto vaccinale entra in vigore dal 1 febbraio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Scende da 9 a sei mesi la durata del. E' quanto conferma ladel dlsul tavolo del Cdm. La 'sforbiciata' dei tempi delaporto vaccinale entra in vigore dal 1

Advertising

Misalu1 : RT @repubblica: Bozza decreto anti-Covid: feste nei locali solo con terza dose o tampone, super pass anche per bar, ristoranti, musei e pal… - LaskaJuventus : RT @repubblica: Bozza decreto anti-Covid: feste nei locali solo con terza dose o tampone, super pass anche per bar, ristoranti, musei e pal… - repubblica : Bozza decreto anti-Covid: feste nei locali solo con terza dose o tampone, super pass anche per bar, ristoranti, mus… - violagiannoli : Covid, ecco la bozza del decreto: mascherine all'aperto, Super Green Pass in bar e palestre e feste di Capodanno co… - rubenanguiano : Covid, la bozza del decreto: mascherine all'aperto, vietate le feste in piazza, Super Green Pass anche al bancone -… -