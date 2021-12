Come presentare domanda per il congedo parentale per genitori con figli in DAD (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con il messaggio n° 4564 del 21 dicembre, l’Inps comunica ai genitori lavoratori che necessitano del congedo parentale per figli in DAD il rilascio della procedura per la presentazione delle domande. Scopriamo Come inoltrare la domanda e i requisiti richiesti per poter usufruire dell’agevolazione familiare. Chi può presentare domanda per il congedo parentale per genitori con figli in DAD I genitori che possono richiedere il nuovo congedo parentale straordinario per i figli affetti da Covid, in quarantena da contatto o per attività di didattica a distanza (DAD) sono rappresentati da: genitori ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con il messaggio n° 4564 del 21 dicembre, l’Inps comunica ailavoratori che necessitano delperin DAD il rilascio della procedura per la presentazione delle domande. Scopriamoinoltrare lae i requisiti richiesti per poter usufruire dell’agevolazione familiare. Chi puòper ilperconin DAD Iche possono richiedere il nuovostraordinario per iaffetti da Covid, in quarantena da contatto o per attività di didattica a distanza (DAD) sono rappresentati da:...

