Cocaina, marijuana, jamon: l’incredibile lotteria sgominata dalla polizia iberica (Di giovedì 23 dicembre 2021) La polizia spagnola ha scoperto e arrestato due spacciatori per aver organizzato una lotteria di Natale con premi a base di droghe e alcool. Una lotteria di Natale particolare e non proprio legale. Nell’area orientale di Murcia, in Spagna, la polizia ha scoperto e arrestato due uomini, uno spagnolo e un argentino, di 30 e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laspagnola ha scoperto e arrestato due spacciatori per aver organizzato unadi Natale con premi a base di droghe e alcool. Unadi Natale particolare e non proprio legale. Nell’area orientale di Murcia, in Spagna, laha scoperto e arrestato due uomini, uno spagnolo e un argentino, di 30 e L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

AntennaSud : Novoli, se ne vanno in giro con cocaina e marijuana: due uomini ai domiciliari - Pietro53487540 : @OttoemezzoTW - ma che film avete visto su draghi , ma secondo me visite fumati qualcosa come marijuana o cocaina .… - NDroghe : '6,6 chilogrammi di #cocaina [..] 5,4 kg di #marijuana [..] 3,850 kg di cocaina [..] 700 grammi di marijuana'… - FabioB_86 : I debiti per acquistare #cocaina e #marijuana. Gli ori di famiglia impegnati per soddisfare le richieste dei pusher - NDroghe : 'circa 350 grammi di #cocaina, 730 di #eroina, circa 200 grammi di #marijuana e circa 200 grammi di #hashish'… -