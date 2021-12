Bollettino Covid: 168 morti, 44.595 casi (record da inizio pandemia) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 44.595 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. Il Bollettino Covid del Ministero della Salute aggiorna di altri 168 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 901.450 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 779.303. Il tasso di positività è al 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri. Sono 1.023 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 44.595 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore,assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la. Ieri ierano stati 36.293. Il precedenteera stato registrato il 13 novembre del 2020, quando iindividuati furono 40.902. Ildel Ministero della Salute aggiorna di altri 168in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 901.450 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 779.303. Il tasso di positività è al 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri. Sono 1.023 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ...

