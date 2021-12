Wild Teens da stasera su NOVE | puntate | orari | concorrenti e casting

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)– Contadini in erba è un programma tv della categoria reality che va in onda da giovedì 28 ottobre 2021 con una puntata di presentazione deiseguita poi dallevere e proprie che saranno disponibili ogni settimana in streaming sulla piattaforma in abbonamento Discovery+. Da mercoledì 22 dicembre 2022, poi, il programma sarà visibile in chiaro su. Si tratta della prima edizione italiana del format in cui 12 ragazzi e ragazze di città rinunciano ai loro smartphone per aprirsi ad una vita meno virtuale attraverso il lavoro in fattoria.andrà in onda in chiaro suogni mercoledì dal 22 dicembre 2021 alle ore ...

Advertising

AnsaLombardia : Wild Teens, 12 ragazzi alla prova con la vita di campagna. Dal 22 dicembre il nuovo docu-reality sul Nove | #ANSA - solospettacolo : Wild Teens, 12 ragazzi alla prova con la vita di campagna - fisco24_info : Wild Teens, 12 ragazzi alla prova con la vita di campagna: Dal 22 dicembre il nuovo docu-reality sul Nove - MioTaxiOra : Wild Teens, 12 ragazzi alla prova con la vita di campagna - APAudiovisivi : ????“#WildTeens – Contadini in erba” è il nuovo docu-reality in sei puntate prodotto da @BanijayItalia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Wild Teens

ANSA Nuova Europa

...30 - Delitti a circuito chiuso 5 Stagione Ep.5 19:20 - Cash or Trash - Chi offre di più? 1 Stagione Ep.28 20:20 - Deal With It - Stai al gioco 4 Stagione Ep.26 21:25 -- Contadini in erba -...Sono dodici i giovani protagonisti, tra i 14 e i 17 anni, di '- Contadini in erba', il nuovo docu - reality in sei puntate, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, in onda dal 22 dicembre alle 21.25 in prima tv su Nove. Alle 'Cascine Orsine' (...di Stella Bonfrisco La produzione ha voluto che fosse lui il ‘fattore’ di "Wild Teens - Contadini in erba", nuovo docu-reality, prima puntata stasera sul canale 9. Andrea Gherpelli, orgoglioso di esse ...Wild Teens Contadini in Erba puntata mercoledì 22 dicembre 2021 su NOVE. Come funziona? Quando replica puntata ieri. Dove in streaming online ...