Welfare | GoFundMe | Milano città più generosa d' Italia seguita da Roma Torino e Palermo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), 22 dic. (Adnkronos/Lab) -è lapiùd'da. E' il risultato della classifica, stilata dalla piattaforma di raccolta fondi, relativa al numero di donatori assoluti nel 2021. Nell'anno che sta per concludersi sono stati raccolti in totale oltre 22 milioni di euro da tutte le campagne attivate sulla piattaforma. Di questi circa un milione e quattrocentomila, grazie a 28mila donazioni, nella sola, che vince questa particolare gara di solidarietà. Proprio dal capoluogo lombardo è stata lanciata una delle raccolte fondi con maggiore successo del 2021: 364mila euro per assicurare un futuro alla piccola ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Welfare GoFundMe

Il Tempo

Milano, 22 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Milano è la città più generosa d'Italia, seguita da Roma, Torino e Palermo. E' il risultato della classifica, ...Court documents indicate Brent Hanson reportedly told the Milbank police chief that he snapped before killing his brother and sister-in-law.