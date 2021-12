(Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi 22 Dicembre 2021 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si è disputata la gara -di Serie A. Nel primo tempotrova la rete per i padroni di casa mentre gli ospiti arrancano nella mediocrità. Il secondo tempo invece è stato comandato dai viola che controva il gol del pareggio ma poi la squadra non riesce a trovare la rimonta che hanno inseguito.-: formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(3-4-1-2): Montipò, Faraoni, Casale, Sutalo, Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic,, Caprari, Simeone. Allenatore: Igor Tudor.(4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Bonaventura, ...

DiMarzio : #Fiorentina, le parole del dg Barone prima della gara contro il #Verona - sowmyasofia : -Verona-Fiorentina 1-1: Castrovilli risponde a Lasagna - Abel95795187 : Juventus 2 ( 40 ; 83 ) 0 Cagliari Genoa 0 0 Atalanta Venezia 1 ( 30 ) 3 Lazio ( 3 ; 48 ; 90+5 ) Sassuolo 0 3 (… - sportli26181512 : Verona-Fiorentina, le pagelle: con Casale non si passa, 7,5. Gonzalez spento, 5: Verona-Fiorentina, le pagelle: con… - leonardobeca : RT @PietroLazze: Italiano dovrebbe cambiare mezza #Fiorentina per il rendimento del primo tempo contro il #Verona. Andamento lento e troppi… -

Anchesi annullano e non vanno oltre un 1 - 1 firmato da Lasagna e Castrovilli . Nell'ultima gara del 2021 le squadre di Tudor e Italiano si prendono un punto a testa: e' il ...Lasagna nel primo tempo e Castrovilli a 9' dalla fine della partita. Sono state queste due reti a decidere la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina.Gli uomini di Tudor strappano un punto d'oro in una situazione di piena emergenza. Maestose le prove offerte da Casale e Tameze Alla vigilia qualsiasi tifoso gialloblù avrebbe firmato per un pareggio, ...