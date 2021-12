Venezia-Lazio, Zanetti: “Fastidioso prendere gol da palla inattiva” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Siamo stati molto bravi a pareggiare la partita ma mi dà fastidio prendere gol su palla inattiva in quel modo, non ce lo possiamo permettere”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Venezia, Paolo Zanetti dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro la Lazio. Ai microfoni di Dazn, l’allenatore ammette che ad inizio campionato avrebbe “firmato col sangue” per l’attuale classifica (17 punti) ma ribadisce che “la soddisfazione serve a fine anno, a obiettivo raggiunto”. Poi ancora: “Anche oggi ce la siamo giocata, ma la differenza di qualità ha fatto la differenza. Dobbiamo alzare il livello nei dettagli”. Poi ha concluso: “Dobbiamo pretendere il massimo da noi stessi. Se guardiamo il percorso nella sua totalità, c’è una buona classifica ma non siamo tranquilli. L’obiettivo della mentalità ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Siamo stati molto bravi a pareggiare la partita ma mi dà fastidiogol suin quel modo, non ce lo possiamo permettere”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Paolodopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro la. Ai microfoni di Dazn, l’allenatore ammette che ad inizio campionato avrebbe “firmato col sangue” per l’attuale classifica (17 punti) ma ribadisce che “la soddisfazione serve a fine anno, a obiettivo raggiunto”. Poi ancora: “Anche oggi ce la siamo giocata, ma la differenza di qualità ha fatto la differenza. Dobbiamo alzare il livello nei dettagli”. Poi ha concluso: “Dobbiamo pretendere il massimo da noi stessi. Se guardiamo il percorso nella sua totalità, c’è una buona classifica ma non siamo tranquilli. L’obiettivo della mentalità ...

MarcoBellinazzo : Per capire quanto sia scivoloso indagare sulle #plusvalenze se ci si mette a sindacare le singole operazioni (a par… - tvdellosport : ?? #Lazio, Ciro #Immobile positivo al #COVID19. Salta la sfida col #Venezia #Sportitalia - marcoconterio : ???? Il rapporto tra Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic è ai minimi storici. Il serbo può esser escluso già dal… - nuova_venezia : VENEZIA KO / La Lazio sbanca il Penzo nell'ultima partita dell'anno. Si chiude comunque una buona andata per gli ar… - Max_883 : RT @laziopatia: “#Pedro, a #Venezia per 20 secondi è sembrato di vedere #Pedro” (Cit.) #VeneziaLazio #Lazio #CMonEagles -