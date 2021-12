(Di mercoledì 22 dicembre 2021)e sì, avete letto bene:. A 52 anni. Sua figlia, infatti, ha dato alla luce una bambina. Il fatto in realtà risale allo scorso aprile (la piccola ora ha 8 mesi), ma la famigliaè da sempre molto gelosa della propria privacy e la totale assenza di profili social ne è una dimostrazione. Nessun post acchiappa click su Instagram, nessuna paparazzata, nessun articolo: niente. La bambina si chiama Olivia ed a partorirla è stata Lucrezia Vittoria, primogenita di(nata nel 1990), che l’imprenditore ha avuto con la modella Emanuela Mussida, con cui stava prima di. Con ...

Advertising

StraNotizie : Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno, Silvia Toffanin felicissima - ParliamoDiNews : Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno, Silvia Toffanin felicissima * - ParliamoDiNews : Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno della piccola Olivia - Il Fatto Quotidiano #pier #silvio #diventato #nonno… - BITCHYFit : Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno, Silvia Toffanin felicissima * - infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto la sua ex moglie? Chi c’era prima di Silvia Toffanin -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio

...pasti preparati nel carcere di Opera diretto daDi Gregorio, con la partecipazione, oltre che dei volontari e responsabili del Rinnovamento, del conduttore Niccolo Torielli e dei comici:...Non tutti sanno che prima di fidanzarsi con Silvia Toffanin , che lo ha reso padre dei figli Lorenzo Mattia (di 11 anni) e Sofia Valentina (di 6 anni),Berlusconi è stato a lungo legato a un'altra donna, la modella Emanuela Mussida . Da quest'ultima nel 1990 è nata la sua prima figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi , che oggi a poco più di ...Silvio Berlusconi diventa bisnonno e il figlio Piersilvio nonno per la prima volta. La figlia Lucrezia Vittoria ha avuto Olivia, ormai ad aprile 2021. Lo rivela Chi.Fiocco rosa in famiglia Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno. A soli 52 anni il compagno storico di Silvia Toffanin è diventato nonno per la prima volta il ...