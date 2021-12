Michelle Hunziker prepara la bomba di inizio anno | “Se mi diranno di sì…”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La bionda showgirl, reduce da All together now, ha recentemente parlato di un nuovo porogetto che le piacerebbe mettere in pratica., come sappiamo, ha appena terminato la conduzione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : Michelle, per te c’è la tua… Auri ?? Ma l’amore? ?? #AllTogetherNow @m_hunziker - LegaSalvini : STRAORDINARIA MICHELLE #HUNZIKER ?? “La schwa (?) non rappresenta la soluzione dei problemi e, soprattutto, la prep… - viaemiliarock : Il correggese, Giacomo Voli, classe 1985, ha conquistato la vittoria nell’edizione 2021 dello show musicale televis… - Rita_Pavone_ : @MediasetPlay @m_hunziker Lo sguardo di sorpresa di Michelle e poi subito quello dolcissimo di felicità è stato… - mediterranew : A Natale Michelle Hunziker su Canale 5... -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Un Natale magico attende. Il 25 dicembre, in prima serata, la conduttrice porta su Canale 5 All together now kids, versione speciale del suo talent che, eccezionalmente, viene dedicato ai bambini. A esibirsi ...Nel dicembre del 2016 è nel cast fisso di Zelig Event, l'ultima edizione di Zelig in prima serata su Canale 5 affiancato da Christian De Sica e. Dal 2018 su ZeligTV è nel cast fisso ...Da papà Eros ha preso la bravura nel canto, da mamma Michelle la battuta sempre pronta: Aurora Ramazzotti ha dato prova del suo savoir faire durante un'ospitata a sorpresa all'ultima puntata di All To ...A Natale Michelle Hunziker su canale 5 conduce “All together now kids”. Il programma della nota conduttrice sarà in onda su Canale 5, in prima serata ...