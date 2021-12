Juventus | De Ligt può partire | a giugno si attiva una clausola speciale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Calciomercato: Depotrebbe andare via aquando si attiverà unaHanno fatto discutere le dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro Matthijs de, alle quali ha fatto ecco la secca replica dell’ad dellaMaurizio Arrivabene. Da un punto di vista contrattuale la situazione dell’olandese è chiara: asi attiverà lache gli permetterebbe di lasciare la Juve a fronte del pagamento di 150 milioni di euro. Qualche mese fa si era paventata l’ipotesi di un rinnovo con abbassamento della: il giocatore per ora non ha manifestato direttamente l’intenzione di lasciare la Juve ed è concentrato sul campo anche se ovviamente le pretendenti non mancano. LEGGI TUTTE ...

Advertising

cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - Gazzetta_it : Arrivabene, rinnovi De Ligt e Dybala: 'Certi giocatori sono attaccati più ai procuratori che alla maglia' - tancredipalmeri : Juventus in difficoltà: ecco cosa ha comunicato a sorpresa a Vlahovic. Arrivabene conferma quanto anticipato su D… - emamarro : RT @JManiaSite: L'amministratore delegato della #Juventus mette spalle al muro #Dybala e #deLigt: stanno con chi gli paga gli stipendi o co… - brichiel : RT @JManiaSite: L'amministratore delegato della #Juventus mette spalle al muro #Dybala e #deLigt: stanno con chi gli paga gli stipendi o co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt

ASCOLTA Calciomercato: Depotrebbe andare via a giugno quando si attiverà una speciale clausola Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro Matthijs de, alle quali ha fatto ecco la ...Rinnovata fiducia e morale più alto dopo troppi alti e bassi. Lasi gode il successo per 2 - 0 con il Cagliari e la squadra di Allegri, come consuetudine, ...l'olandese Matthijs De: "...Rinnovata fiducia e morale più alto dopo troppi alti e bassi. La Juventus si gode il successo per 2-0 con il Cagliari e la squadra di Allegri, come consuetudine, affida i proprio pensieri ai social. " ...La Juventus non avrebbe assolutamente gradito le parole di Mino Raiola sul futuro di Matthijs De Ligt, difensore classe 1999 della nazionale olandese, nonchè suo assistito. Come riportato ...