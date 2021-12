Inti Illimani: “Con Boric è rinata la speranza nel popolo cileno” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Anche se le circostanze sono diverse, perché sono diverse l’epoca di oggi rispetto a quella di Salvador Allende, ci sono molte vicinanze e similitudini. E la più importante è che si è destata nuovamente ed è rinata la speranza nel popolo cileno”. E’ quanto sottolinea all’AdnKronos – che lo ha raggiunto telefonicamente in Cile – Jorge Coulòn, leader degli Inti Illimani, a proposito della vittoria del giovane leader socialista Boric – che ha dedicato il trionfo elettorale proprio alla figura del presidente Allende, morto al Palacio de la Moneda durante il golpe militare del 1973 – sul rivale di estrema destra e nostalgico del dittatore Pinochet. “Due segnali sono importanti – osserva Jorge Coulòn – ovvero l’altissima affluenza alle urne contrariamente alla scarsa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Anche se le circostanze sono diverse, perché sono diverse l’epoca di oggi rispetto a quella di Salvador Allende, ci sono molte vicinanze e similitudini. E la più importante è che si è destata nuovamente ed èlanel”. E’ quanto sottolinea all’AdnKronos – che lo ha raggiunto telefonicamente in Cile – Jorge Coulòn, leader degli, a proposito della vittoria del giovane leader socialista– che ha dedicato il trionfo elettorale proprio alla figura del presidente Allende, morto al Palacio de la Moneda durante il golpe militare del 1973 – sul rivale di estrema destra e nostalgico del dittatore Pinochet. “Due segnali sono importanti – osserva Jorge Coulòn – ovvero l’altissima affluenza alle urne contrariamente alla scarsa ...

