Il nuovo decreto di Draghi: le regole per Natale, i divieti di Capodanno e la paura per il picco di contagi a gennaio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il governo Draghi varerà domani il decreto che porterà divieti e restrizioni a Capodanno ed entrerà in vigore a partire dal 27 dicembre. Sul tavolo del premier c'è il boom di contagi, che ieri ha sfondato quota 30 mila in un giorno. E il sospetto che il peggio debba ancora arrivare. Perché se oggi il boom di positivi è dovuto alla Delta, questo significa che il picco della variante Omicron arriverà a gennaio. Per questo Draghi vuole giocare d'anticipo. La stretta quindi ci sarà. E secondo alcuni giornali potrebbe prevedere anche misure drastiche per i non vaccinati. Compreso il coprifuoco. Mentre tra gli italiani si è scatenata la corsa al tampone di Natale. E gli esperti danno consigli per un cenone senza rischi.

