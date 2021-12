GF Vip 6, la rivolta dei concorrenti: "Non c'è solo Soleil. Siamo qui a scaldare il letto e lavare piatti?" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Molti concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono stufi del fatto che le dirette siano incentrate solo su Alex Belli e Soleil Sorge. Al Grande Fratello Vip 6 cresce il malcontento degli altri concorrenti contro gli autori del programma e contro Soleil Sorge e Alex Belli: la maggior parte dei vipponi è contraria al modo in cui vengono gestite le dirette. Dopo la puntata del 20 dicembre alcuni gieffini si sono lamentati di non avere avuto a disposizione neanche un minuto della trasmissione dedicata, come sempre, in gran parte al triangolo Belli, Sorge, Delia Duran. Alex Belli, nonostante sia stato squalificato dal programma, continua ad imperversare nel reality di Alfonso Signorini, anche lunedì 20 dicembre l'attore ha avuto i riflettori puntati durante numerosi … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Moltidel Grande Fratello Vip 6 sono stufi del fatto che le dirette siano incentratesu Alex Belli eSorge. Al Grande Fratello Vip 6 cresce il malcontento degli altricontro gli autori del programma e controSorge e Alex Belli: la maggior parte dei vipponi è contraria al modo in cui vengono gestite le dirette. Dopo la puntata del 20 dicembre alcuni gieffini si sono lamentati di non avere avuto a disposizione neanche un minuto della trasmissione dedicata, come sempre, in gran parte al triangolo Belli, Sorge, Delia Duran. Alex Belli, nonostante sia stato squalificato dal programma, continua ad imperversare nel reality di Alfonso Signorini, anche lunedì 20 dicembre l'attore ha avuto i rifri puntati durante numerosi …

