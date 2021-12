Germania | tornano gli stadi chiusi | cosa succederà in Serie A?

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il calcio trema; il Covid è tornato a far paura e dopo Premier e Bundesliga, anche laA potrebbe subire le conseguenze del virus.A (Getty Images)L’ultima giornata di campionato, prima della sosta natalizia, si è aperta ieri con le sfide Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari. Gli uomini di Gasperini si sono fermati ancora e, dopo la sconfitta interna con la Roma, non sono andati oltre lo zero a zero in casa dei rossoblù; non il migliore dei modi per chiudere l’anno. Diverso il discorso per i bianconeri; Bonucci e compagni, infatti, hanno vinto due a zero (quarto successo consecutivo con questo punteggio) riaprendo definitivamente riaperto la corsa per un posto in Champions League. Il diciannovesimo turno diA si sarebbe dovuto aprire con Udinese-Salernitana; il match della Dacia Arena, però, non è mai stato disputato a ...