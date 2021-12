Elezioni Quirinale | Draghi | Berlusconi? Non sta a me valutare

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione su Silviocandidato al, il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa di fine anno risponde così:"Non sta a me ...

Sulle prossimedel, Draghi poi aggiunge: ' L'esempio del presidente Mattarella è la migliore guida all'interpretazione del ruolo del presidente della Repubblica : ha garantito l'...Rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione su Silvio Berlusconi candidato al, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa di fine anno risponde così:"Non sta a me dare queste valutazioni, non sono più presidente della Bce e anche se lo fossi stato ...Milano, 22 dic. (askanews) - Rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione su Silvio Berlusconi candidato al Quirinale, il presidente del ...Il premier nella conferenza di fine anno elogia Mattarella ("è il modello di Presidente della Repubblica"), sull'elezione al Quirinale glissa ma si rimette alla volontà dei partiti. "Il mio futuro dip ...