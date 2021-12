Draghi: governo avanti con chiunque. Io nonno a servizio istituzioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo fatto un lavoro perchè l'operato del governo continui, indipendentemente da chi ci sarà", io "sono un nonno, al servizio delle istituzioni". Se i partiti, dalla conferenza stampa di oggi, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo fatto un lavoro perchè l'operato delcontinui, indipendentemente da chi ci sarà", io "sono un, aldelle". Se i partiti, dalla conferenza stampa di oggi, si ...

Advertising

stebellentani : C'è chi continua (anche per l'approccio etico-moralista del 2020) a spostare sul Governo decisioni che sono individ… - StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - Mic_a_e_la : RT @jimmomo: Draghi scivola ancora sui dati: '2/3 dei decessi, credo, sono di non vaccinati'. Crede male: quasi 60% dei decessi in base all… - manithu75 : RT @CremaschiG: Con la conferenza stampa #Draghi si è candidato a #PresidenteDellaRepubblica promettendo che anche senza di lui il suo #Gov… -