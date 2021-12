Diffidati Roma-Sampdoria: i giallorossi a rischio squalifica in vista del Milan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per Roma-Sampdoria, match che chiuderà il girone di andata delle due squadre. Alle 18:30 di mercoledì 22 dicembre, nella cornice di un Olimpico sold out, Mourinho cercherà tre punti per confermarsi dopo il successo di Bergamo contro l’Atalanta. Ma occhio anche ai cartellini gialli, in vista del prossimo match contro il Milan. In diffida ci sono due titolarissimi: Bryan Cristante e Roger Ibanez. Un cartellino giallo può costare carissimo e la Roma dovrà monitorare anche questa situazione nella sfida contro i blucerchiati. D’Aversa invece, in vista del prossimo match il Cagliari, ha in diffida Askildsen e Chabot. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per, match che chiuderà il girone di andata delle due squadre. Alle 18:30 di mercoledì 22 dicembre, nella cornice di un Olimpico sold out, Mourinho cercherà tre punti per confermarsi dopo il successo di Bergamo contro l’Atalanta. Ma occhio anche ai cartellini gialli, indel prossimo match contro il. In diffida ci sono due titolarissimi: Bryan Cristante e Roger Ibanez. Un cartellino giallo può costare carissimo e ladovrà monitorare anche questa situazione nella sfida contro i blucerchiati. D’Aversa invece, indel prossimo match il Cagliari, ha in diffida Askildsen e Chabot. SportFace.

