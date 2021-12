Crisanti e la canzone pro-vax: "L'ho fatto per i bambini" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il microbiologo Andrea Crisanti risponde alle critiche arrivate dopo l'esibizione canora con Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il microbiologo Andrearisponde alle critiche arrivate dopo l'esibizione canora con Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco

Advertising

Agenzia_Ansa : Polemiche sui social per la canzone 'Sì vax' degli scienziati. Bassetti, Crisanti e Pregliasco cantano a Un giorno… - fisco24_info : Coro 'sì vax' e polemiche: la 'difesa' di Crisanti, Bassetti e Pregliasco: Critiche e offese per la canzone intonat… - ColucciLc : RT @ProfCampagna: I #novax si lamentano del fatto che #Bassetti, #Crisanti e #Pregliasco abbiano intonato una canzone natalizia per invitar… - m_daros : I virologi tenori ora fanno gli offesi. La difesa di #Pregliasco e #Bassetti: in Italia sanno solo criticare. No, n… - luigicava2005 : RT @O_Strunz: Da uno studio scientifico è emerso che, chi ascolta almeno 5 volte la canzone del trio #Bassetti, #Crisanti e #Pregliasco, ri… -