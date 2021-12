Charlene di Monaco condivide sui social la cartolina di Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si prolunga sempre di più l’assenza della principessa Charlene dal Principato di Monaco. Da settimane ormai non si hanno più notizie della moglie del principe Alberto, che sarebbe in cura in un centro privato. La cartolina d’auguri di Natale, dunque, poteva essere il gesto rassicurante tanto atteso dai fan e dal popolo monegasco. Ma per quest’anno i reali di Monaco hanno adottato un approccio grafico diverso, lasciando aperte le questioni relative alla salute di Charlene. La nuova cartolina di Natale dei Grimaldi viene condivisa sui social Nella serata di martedì 22 dicembre, la principessa Charlene di Monaco ha condiviso il ritratto di famiglia sulla sua pagina Instagram. L’illustrazione mostra ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si prolunga sempre di più l’assenza della principessadal Principato di. Da settimane ormai non si hanno più notizie della moglie del principe Alberto, che sarebbe in cura in un centro privato. Lad’auguri di, dunque, poteva essere il gesto rassicurante tanto atteso dai fan e dal popolo monegasco. Ma per quest’anno i reali dihanno adottato un approccio grafico diverso, lasciando aperte le questioni relative alla salute di. La nuovadidei Grimaldi viene condivisa suiNella serata di martedì 22 dicembre, la principessadiha condiviso il ritratto di famiglia sulla sua pagina Instagram. L’illustrazione mostra ...

