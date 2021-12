Calciomercato Roma | occhi su un terzino del Salisburgo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021): nel mirino della società giallorossa c’è Rasmus Kristensen,di proprietà delLaè alla ricerca di un’alternativa a Rick Karsdorp per la seconda parte di stagione. Durante la sessione invernale di, il club giallorosso tenterà l’affondo per Rasmus Kristensen. Come riportato da Il Tempo, il24enne di proprietà delcosta 10 milioni di euro. Niente prestito, però: verrà accettata solamente una cessione a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.