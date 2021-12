Xavi: "Non serve guardare al passato, non ci sono più scuse" (Di martedì 21 dicembre 2021) L'allenatore del Barcellona è convinto di aver visto, sabato scorso, un Barcellona vicino a quello che desidera; ed è tempo di smettere, secondo Xavi, di pensare al passato. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) L'allenatore del Barcellona è convinto di aver visto, sabato scorso, un Barcellona vicino a quello che desidera; ed è tempo di smettere, secondo, di pensare al

Advertising

ilpodsport : #Calciomercato 'Xavi non ha dubbi, vuole Ferran e Cavani da subito' #ilpodsport - pointofnews : #xavi denuncia: 'Al Barça c'è chi non sa che cosa vuol dire giocare nel Barça' . Leggi su: - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Xavi: “Al Barça c’è chi non sa che cosa vuol dire giocare nel Barça” #Barcellona - ETGazzetta : Xavi: “Al Barça c’è chi non sa che cosa vuol dire giocare nel Barça” #Barcellona - mauro_marley : Non è che di Xavi e Iniesta ne nascono uno all'anno. Sento complimenti per il Barca. Senza gli Etoo, gli Henry, i R… -