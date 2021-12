Traffico Roma del 21-12-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis e La Rustica e in esterna tra laFiumicino e Tuscolana sul tratto Urbano della A24in coda tra Viale della Serenissima e Tor Cervara in uscita dalla città auto in fila anche nel senso opposto tra Portonaccio e la tangenziale e spostiamoci proprio sulla tangenziale qui code tra via dei Colli della Farnesina via della Moschea verso San Giovanni diversi gli incidenti segnalati al momento in città il primo provoca disagi in via Papiria all’altezza di Viale Marco Fulvio Nobiliore sempre per incidente possibili rallentamenti poi in via della lana in prossimità di via Città di Prato così come in via Bari all’altezza di via Como in centro sul ponte Sublicio un altro incidente rallenta il...