Tiziano Ferro a Lignano 7 giugno 2023 (Di martedì 21 dicembre 2021) Attualmente al lavoro su nuove canzoni, come pubblicato pochi giorni fa sui suoi canali ufficiali, oggi Tiziano Ferro annuncia il tour nei più importanti stadi italiani, che prenderà il via il 7 giugno 2023 dal Friuli Venezia Giulia, allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). Il tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, si terrà dunque nell'estate 2023 e toccherà i più importanti stadi italiani. I biglietti dell'edizione 2020-2021 saranno validi per l'edizione 2023. I biglietti disponibili per le nuove date sono da ora in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. L'ultimo disco di inediti fu pubblicato a novembre 2019, mentre a novembre dello scorso ...

