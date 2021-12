Simon Kjaer, il riposo del guerriero: “Tornerò ad aiutare la squadra” (Di martedì 21 dicembre 2021) Un lungo stop che ha penalizzato il difensore danese ed il Milan. Simon Kjaer, divenuto ancor più famoso dopo il salvataggio in campo di Christian Eriksen, lavora sette-otto ore al giorno per ritornare sui campi di calcio. È stato un anno molto importante per la sua carriera: stagione solare che, purtroppo per lui, si è conclusa con il brutto infortunio patito a Marassi. Le parole di Simon Kjaer Ecco le parole del difensore centrale dei rossoneri, fermo per infortunio, rilasciate a Milan TV: “Sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Lavoro 7-8 ore al giorno su tutti gli aspetti possibili. Ci vuole tempo e pazienza, però più faccio e più possibilità ci sono per tornare ancora più forte, presto e in condizioni ottimali. Le prime 2-3 settimane sono state difficili, non mi muovo tanto, ma i miei compagni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Un lungo stop che ha penalizzato il difensore danese ed il Milan., divenuto ancor più famoso dopo il salvataggio in campo di Christian Eriksen, lavora sette-otto ore al giorno per ritornare sui campi di calcio. È stato un anno molto importante per la sua carriera: stagione solare che, purtroppo per lui, si è conclusa con il brutto infortunio patito a Marassi. Le parole diEcco le parole del difensore centrale dei rossoneri, fermo per infortunio, rilasciate a Milan TV: “Sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Lavoro 7-8 ore al giorno su tutti gli aspetti possibili. Ci vuole tempo e pazienza, però più faccio e più possibilità ci sono per tornare ancora più forte, presto e in condizioni ottimali. Le prime 2-3 settimane sono state difficili, non mi muovo tanto, ma i miei compagni ...

