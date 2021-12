Serie A, l’esonero è sicuro: Corini sostituto a sorpresa (Di martedì 21 dicembre 2021) La panchina di Thiago Motta è ormai segnata, lo Spezia valuta il sostituto: la lista dei papabili comprende Corini oltre a Maran e Venturato Lo Spezia ha deciso: Thiago Motta sarà esonerato. A prescindere dal risultato della sfida esterna contro il Napoli, il destino dell’allenatore è segnato. A riferirlo è stata l’agenzia ‘Ansa’ che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 dicembre 2021) La panchina di Thiago Motta è ormai segnata, lo Spezia valuta il: la lista dei papabili comprendeoltre a Maran e Venturato Lo Spezia ha deciso: Thiago Motta sarà esonerato. A prescindere dal risultato della sfida esterna contro il Napoli, il destino dell’allenatore è segnato. A riferirlo è stata l’agenzia ‘Ansa’ che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

sportface2016 : L'avventura di #ThiagoMotta pronta a concludersi nelle prossime ore - terribile76 : @_andreajuve 4 mesi di serie A e ha fatto già tutte queste cose? Deve fare ancora esperienza. A fine settembre rischiava l'esonero....halma - TgrRaiSicilia : #Calcio, Serie C: ultima giornata del girone d'andata. Big match al Barbera: @Palermofficial contro la capolista Ba… - sportli26181512 : Ibra, quel Napoli sfiorato e colpito più volte. Ma il gol a San Siro latita...: Ibra, quel Napoli sfiorato e colpit… - infoitsport : La panchina scotta in Serie A: partita decisiva per l'esonero -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’esonero Serie A, l’esonero è sicuro: Corini sostituto a sorpresa SerieANews