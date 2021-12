Advertising

CalcioWebPuglia : Caos Var in Milan-Napoli, Rocchi salva Massa: gol di Kessie da annullare. Ma... - sportli26181512 : Rocchi salva Massa: il gol di Kessie era da annullare. Ma l’uomo a terra fa discutere...: Rocchi salva Massa: il go… - Gazzetta_it : Rocchi salva Massa: il gol di Kessie era da annullare. Ma l’uomo a terra fa discutere... #arbitri #Var #MilanNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Rocchi salva

La Gazzetta dello Sport

Gianluca, designatore arbitrale, domenica sera era proprio sugli spalti del Meazza. Alla ... Resta il fatto che l'AIADavide Massa e che il presidente Alfredo Trentalange fa da scudo: "Mi ...Diretta/ Carrarese Cesena (risultato finale 1 - 1): Mazzinigli apuani dal KO Il bilancio ... e si gioca alle ore 14:30 di domenica 19 dicembre : presso lo stadio Enricole due squadre ...ECCELLENZA - Si finisce a "calciotto", una gara intensissima Pareggio ad altissima intensità tra Atletico Ascoli e Montefano, per la prima volta in casa al "Ciarrocchi" di Porto D'Ascoli. Pronti via ...Un militare italiano adotta una cagnolina di strada in Kuwait ma viene richiamato all'improvviso in Italia e scopre che l'iter per riportare l'animale in patria è pieno di ostaco ...