Regione, soldi ai teatri: 5 mln al San Carlo di Napoli e 2 al Verdi di Salerno. 2 mln a Città della Scienza (Di martedì 21 dicembre 2021) Cinque milioni di euro saranno stanziati per il teatro San Carlo di Napoli e due milioni per il teatro Verdi di Salerno. E’ quanto prevede l’articolo 14 delle legge di stabilita’ per il 2022 che e’ in discussione al Consiglio regionale della Campania. Nella stessa legge è previsto un contributo straordinario di 2 milioni di euro in favore di Città della Scienza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 dicembre 2021) Cinque milioni di euro saranno stanziati per il teatro Sandie due milioni per il teatrodi. E’ quanto prevede l’articolo 14 delle legge di stabilita’ per il 2022 che e’ in discussione al Consiglio regionaleCampania. Nella stessa legge è previsto un contributo straordinario di 2 milioni di euro in favore di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

giusnico19511 : @gaetano_corallo veramente fanno i loro interessi e non pensano al popolo. Tutto ristagna alla regione tant'è che s… - G_Asocial : Oltre a mangiarsi i soldi derivati dall'essere Regione Autonoma si mangeranno anche un po' di soldi del PNRR. I sic… - Franz38748778 : @Ariachetira @ProfGalli „Barche, orologi, case e gioielli con i soldi delle mascherine di Arcuri“, sequestro da 70… - ilmilanesenews : Duecentomila euro, queste le risorse che la Regione Lombardia impiegherà per attuare un piano di manutenzione strao… - Salvato19719364 : @reportrai3 E sempre stato così....e così sarà per sempre . Stato assente, politici ed amministratori locali conni… -