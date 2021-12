Poche ore per toccar palla sulla manovra. E buonanotte ai senatori (Di martedì 21 dicembre 2021) Il primo voto del Parlamento sulla legge di bilancio arriva di notte. Alle 2.23 del 21 dicembre. Dopo 35 giorni in cui la manovra è rimasta ferma. E a dieci giorni dalla tagliola dell’esercizio provvisorio, quando ancora manca il via libera dell’aula del Senato e l’esame in quattro giorni, in commissione e nell’emiciclo, della Camera. Nella lunga notte a palazzo Madama che dà il via alle votazioni succede di tutto. 20.30 - Pronti, via. Sono già saltate due sedute, alle 11.30 e alle 16, ma stavolta è quella buona per iniziare a votare in commissione Bilancio. Davanti all’albero di Natale posizionato nel quadrilatero di fronte al bar, un senatore sta finendo di scrivere la lista dei regali su un biglietto. Sul telefonino arriva un Whatsapp. “Hanno sconvocato di nuovo, che p...e, non ho nemmeno cenato”. Nel bigliettino abbandonato su una sedia c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Il primo voto del Parlamentolegge di bilancio arriva di notte. Alle 2.23 del 21 dicembre. Dopo 35 giorni in cui laè rimasta ferma. E a dieci giorni dalla tagliola dell’esercizio provvisorio, quando ancora manca il via libera dell’aula del Senato e l’esame in quattro giorni, in commissione e nell’emiciclo, della Camera. Nella lunga notte a palazzo Madama che dà il via alle votazioni succede di tutto. 20.30 - Pronti, via. Sono già saltate due sedute, alle 11.30 e alle 16, ma stavolta è quella buona per iniziare a votare in commissione Bilancio. Davanti all’albero di Natale posizionato nel quadrilatero di fronte al bar, un senatore sta finendo di scrivere la lista dei regali su un biglietto. Sul telefonino arriva un Whatsapp. “Hanno sconvocato di nuovo, che p...e, non ho nemmeno cenato”. Nel bigliettino abbandonato su una sedia c’è ...

