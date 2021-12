Nuoto | pagelle Mondiali vasca corta | Gregorio Paltrinieri svuotato | Alessandro Miressi e la 4×100 degni sovrani iridati

Advertising

infoitsport : Nuoto, pagelle Mondiali 19 dicembre: Rivolta, un Mondiale da protagonista! Miressi imperiale - apeindiana : RT @Nuotomania: DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto, pagelle Mondiali 19 dicembre: Rivolta, un Mondiale da protag… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto, pagelle Mondiali 19 dicembre: Rivolta, un Mondiale d… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto, pagelle Mondiali 19 dicembre: Mora, Ceccon, 4×50, è… - infoitsport : Nuoto, pagelle Mondiali 18 dicembre: -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto pagelle

OA Sport

... Orari, Tv e streaming dei Mondiali diin vasca corta di Abu Dhabi - Cronaca della quinta sessione di finali e semifinali - Il medagliere dei Mondiali di Abu Dhabi - Ledella quinta ...LORENZO MORA 7: Il giorno dopo l'exploit dei 50 dorso con l'argento della gara individuale arriva una prestazione non all'altezza di quella di ieri ma tanto basta per portare l'Italia sul podio. ...Porto l’Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio in un Mondiale in corta nei 100 stile libero, “la gara” del nuoto e poi trascina gli azzurri al trionfo nella 4×100 mista che chiude ...Non perfetto nel 50 farfalla della staffetta mista, bravissimo nella finale individuale dove va a ritoccare il nuovo record italiano e a conquistare la seconda medaglia individuale. Record italiano st ...