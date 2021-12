Madre, padre e figlia uccisi in 4 giorni dal Covid: non avevano fatto il vaccino (Di martedì 21 dicembre 2021) Un'intera famiglia, padre, Madre e figlia, t utti e tre non vaccinati e Testimoni di Geova, è morta nel giro di quattro giorni a causa del Covid - 19. I tre risiedevano nel comune di San Marcello ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Un'intera famiglia,, t utti e tre non vaccinati e Testimoni di Geova, è morta nel giro di quattroa causa del- 19. I tre risiedevano nel comune di San Marcello ...

