L’appello a Biden di 700 scienziati (tra cui Parisi): «Rallenti la corsa agli armamenti nucleari» (Di martedì 21 dicembre 2021) Settecento scienziati hanno firmato un appello a Joe Biden affinché intervenga per ridurre i rischi di una corsa agli armamenti nucleari. NelL’appello, sottoscritto tra gli altri da 21 Premi Nobel incluso l’italiano Giorgio Parisi, si chiede in particolare di modificare le regole sull’uso delle armi nucleari, rallentare la corsa agli armamenti, dichiarare che gli Stati Uniti non utilizzeranno per primi le armi nucleari. Non solo. Gli scienziati chiedono che vengano modificati i poteri del presidente per ordinare l’uso di armi nucleari e ridotto a mille il numero di armi nucleari strategiche schierate. ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Settecentohanno firmato un appello a Joeaffinché intervenga per ridurre i rischi di una. Nel, sottoscritto tra gli altri da 21 Premi Nobel incluso l’italiano Giorgio, si chiede in particolare di modificare le regole sull’uso delle armi, rallentare la, dichiarare che gli Stati Uniti non utilizzeranno per primi le armi. Non solo. Glichiedono che vengano modificati i poteri del presidente per ordinare l’uso di armie ridotto a mille il numero di armistrategiche schierate. ...

Advertising

AcerboLivio : Covid, l'appello da New York del sindaco: 'Biden usi tutti gli strumenti per aiutarci'. Gli Usa … - Majden3 : RT @MaxCoen33: Covid, l’appello da New York del sindaco: “Biden usi tutti gli strumenti per aiutarci”. Gli Usa rischiano un milione di casi… - MaxCoen33 : Covid, l’appello da New York del sindaco: “Biden usi tutti gli strumenti per aiutarci”. Gli Usa rischiano un milion… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, l’appello da New York del sindaco: “Biden usi tutti gli strumenti per aiutarci”. Gli Usa rischiano un milione d… - ParliamoDiNews : Covid, l`appello da New York del sindaco: `Biden usi tutti gli strumenti per aiutarci`. Gli Usa rischiano un milion… -