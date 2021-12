Focolaio Covid al Volley Bergamo: dopo i primi 4 positivi, altri 5 contagi accertati (Di martedì 21 dicembre 2021) Bergamo. dopo la positività al Covid-19 di quattro membri del gruppo squadra riscontrata nella mattinata di domenica, altre cinque positività sono state accertate martedì 21 dicembre dai nuovi controlli a cui sono stati sottoposti atlete e tecnici del Volley Bergamo 1991. “Un nuovo tampone ha inoltre confermato la positività dei primi quattro componenti del gruppo, che erano stati isolati domenica – spiegano dalla società -. L’attività agonistica, come da protocollo, viene sospesa e il gruppo verrà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore”. Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021)latà al-19 di quattro membri del gruppo squadra riscontrata nella mattinata di domenica, altre cinquetà sono state accertate martedì 21 dicembre dai nuovi controlli a cui sono stati sottoposti atlete e tecnici del1991. “Un nuovo tampone ha inoltre confermato latà deiquattro componenti del gruppo, che erano stati isolati domenica – spiegano dalla società -. L’attività agonistica, come da protocollo, viene sospesa e il gruppo verrà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore”.

