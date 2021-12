Diretta Genoa - Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni (Di martedì 21 dicembre 2021) GENOVA - Il pesante ko interno con la Roma , maturato con il punteggio di 4 - 1, ha interrotto la marcia dell'Atalanta , che veniva da sei vittorie consecutive. La Dea, quarta in classifica con 37 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 dicembre 2021) GENOVA - Il pesante ko interno con la Roma , maturato con il punteggio di 4 - 1, ha interrotto la marcia dell', che veniva da sei vittorie consecutive. La Dea, quarta in classifica con 37 ...

Advertising

sportli26181512 : Diretta #Genoa-#Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni: La Dea di Gasperini, ex d… - sportli26181512 : Probabili formazioni Genoa-Atalanta: Ekuban in vantaggio nel ballottaggio con Pandev, a destra gioca Ghiglione; Gas… - Luxgraph : Diretta Genoa-Atalanta ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni - sportface2016 : #GenoaAtalanta oggi in tv: ecco come vedere la sfida di #SerieA - CalcioIN : ROJADIRECTA Juventus-Cagliari Genoa-Atalanta Siviglia-Barcellona: dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi -