Covid scuola | Giannelli Anp | “I dati stanno peggiorando | tante classi in Dad Green pass per tutti gli studenti? Vedo grosse difficoltà”

chetempochefa : 'In questo momento l'incidenza massima del covid nel nostro Paese è nei bambini da 0 a 9 anni, che sono non vaccina… - zazoomblog : Troppi casi di Covid-19: chiusa la scuola elementare di Aranova - #Troppi #Covid-19: #chiusa #scuola - ilfaroonline : Troppi casi di Covid-19: chiusa la scuola elementare di Aranova - gitokko : RT @AretusaMoro: Ieri mia figlia è tornata a scuola dopo DAD. Una sua compagnetta è andata dalla maestra e le ha detto tutta orgogliosa che… - zirudela : @cris_cersei @FartFromAmerika E si ricomincia..mia figlia aveva già fatto esami e programmato intervento tra Natale… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

Come Conferenza Regioni abbiamo chiesto una strategia per garantire lain presenza, e per salvaguardare studenti e famiglie", ha detto Fedriga. Per il quale "la terza dose protegge bene anche ......interessati quindi primarie e secondarie di primo grado sono in contatto diretto con il team... Sono 280 le vaccinazioni programmate anche a Gravina, per i bambini dellaSantomasi ? Scacchi."Una cosa che, tutto sommato, non è male è che, con le vacanze di Natale, le scuole rimarranno chiuse per un po' - ha detto Galli -. Non voglio tirarmi addosso un'iradiddio di critiche però, francamen ...L'invito è alla prudenza. E siccome non è mai troppa, dati gli ultimi numeri che vedono lievitare i casi di contagio tra i banchi di scuola, il presidente della Regione ...