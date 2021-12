Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 21 Dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vedere stasera in tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Rai e Rai 1 HD: Blanca Ep. “Tornando a casa” Per gli appassionati di fiction italiane, da non perdere stasera, su Rai 1 e Rai 1 HD,il finale della serie tv Blanca. In questo episodio, denominato “Tornando a casa”, la giovane consulente Blanca, arrivata nel commissariato genovese di San Teodoro… Rete 4 e Rete 4 Hd The Bourne Identity Sempre in prima serata ma stavolta sul Rete 4 e Rete 4 Hd, per gli appassionati del genere action da non perdere l’appuntamento con The Bourne Identity. In questo film che vede come protagonista il bravissimo Matt Damon, nei panni di un uomo che durante una nottata di pesca, viene ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Rai e Rai 1 HD: Blanca Ep. “Tornando a casa” Per gli appassionati di fiction italiane, da non perdere, su Rai 1 e Rai 1 HD,il finale della serie tv Blanca. In questo episodio, denominato “Tornando a casa”, la giovane consulente Blanca, arrivata nel commissariato genovese di San Teodoro… Rete 4 e Rete 4 Hd The Bourne Identity Sempre in prima serata ma stavolta sul Rete 4 e Rete 4 Hd, per gli appassionati del genere action da non perdere l’appuntamento con The Bourne Identity. In questo film che vede come protagonista il bravissimo Matt Damon, nei panni di un uomo che durante una nottata di pesca, viene ...

