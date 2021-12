Amb Favi | Diversificazione dell' economia in Oman e' un' opportunita' per imprese italiane

(Di martedì 21 dicembre 2021) le parole di Federica, ambasciatrice italiana in, in occasionea XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amb Favi

Agenzia ANSA

le parole di Federica, ambasciatrice italiana in Oman, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021le parole di Federica Favi, ambasciatrice italiana in Oman, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel ...Roma, 20 dic - "Il ruolo delle donne al potere è spesso condizionato, non sempre ma spesso, da un retaggio culturale che va superato". Così Federica Favi, ambasciatrice d'Italia in Oman, durante la XI ...