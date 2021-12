Vicesindaco Novara: “Altro che la mano de Dios, questa è camorra!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Albanese senza freni sui social: “Altro che la mano de Dios, questa è la mano della camorra! Schifo.” Il Vicesindaco di Novara, Alessandro Albanese, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Albanese senza freni sui social: “che ladeè ladellaSchifo.” Ildi, Alessandro Albanese, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

