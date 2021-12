Verona vs Fiorentina: le statistiche dell'incontro (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Fiorentina ha vinto l’ultimo confronto di Serie A contro il Verona e potrebbe ottenere due successi di fila contro i gialloblù nella competizione per la prima volta dal 2014 (una serie di quattro). Il Verona ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A, contro la Fiorentina, al Bentegodi (1V); più in generale, le due squadre non pareggiano in casa dei veneti, nella competizione, dal febbraio 2000 (2-2). Il Verona è imbattuto da quattro partite di Serie A disputate di mercoledì (1V, 3N): tutte, però, giocate in traferta; i veneti hanno perso le ultime due in questo giorno della settimana, al Bentegodi (contro Sampdoria e Inter nel dicembre 2020). La Fiorentina non vince da cinque partite disputate di mercoledì in Serie A (2N, 3P): l’ultimo ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Laha vinto l’ultimo confronto di Serie A contro ile potrebbe ottenere due successi di fila contro i gialloblù nella competizione per la prima volta dal 2014 (una serie di quattro). Ilha perso seie ultime sette sfide di Serie A, contro la, al Bentegodi (1V); più in generale, le due squadre non pareggiano in casa dei veneti, nella competizione, dal febbraio 2000 (2-2). Ilè imbattuto da quattro partite di Serie A disputate di mercoledì (1V, 3N): tutte, però, giocate in traferta; i veneti hanno perso le ultime due in questo giornoa settimana, al Bentegodi (contro Sampdoria e Inter nel dicembre 2020). Lanon vince da cinque partite disputate di mercoledì in Serie A (2N, 3P): l’ultimo ...

