Sci alpino, i precedenti delle italiane a Courchevel. Bassino e Brignone hanno già vinto su queste nevi (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue a ritmo spedito. Dopo la discesa libera ed il superG disputati a Val d’Isere le ragazze rimangono in territorio francese per due slalom giganti sul pendio di Courchevel (uno recupera la gara cancellata a Killington). precedenti alla mano è Mikaela Shiffrin la regina indiscussa della pista denominata Stade Emile-Allais con ben cinque vittorie tra slalom, gigante e parallelo. Meno idilliaco il feeling di Petra Vlhova su queste nevi: la slovacca non ha mai raggiunto il successo a Courchevel pur conquistando due secondi ed un terzo posto. E le azzurre? Le premesse per una due giorni ricca di ambizioni non mancano. L’Italia ha fatto incetta di podi nella località francese, nonostante i due trionfi siano arrivati in tempi recentissimi. Ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sciprosegue a ritmo spedito. Dopo la discesa libera ed il superG disputati a Val d’Isere le ragazze rimangono in territorio francese per due slalom giganti sul pendio di(uno recupera la gara cancellata a Killington).alla mano è Mikaela Shiffrin la regina indiscussa della pista denominata Stade Emile-Allais con ben cinque vittorie tra slalom, gigante e parallelo. Meno idilliaco il feeling di Petra Vlhova su: la slovacca non ha mai raggiunto il successo apur conquistando due secondi ed un terzo posto. E le azzurre? Le premesse per una due giorni ricca di ambizioni non mancano. L’Italia ha fatto incetta di podi nella località francese, nonostante i due trionfi siano arrivati in tempi recentissimi. Ha ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - MinisteroDifesa : #19dicembre Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno s… - mountainblogit : Coppa del Mondo di Sci alpino: doppietta di Sofia Goggia in Val d’Isere (FRA) - Aostaoggi : CdM Sci alpino: Brignone ai piedi del podio per 1 centesimo -