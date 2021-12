Precipita nella tromba dell’ascensore dopo il crollo del lucernario | Francesca muore a 19 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un servizio fotografico finito in tragedia. Luogo dell’incidente Roma, in zona Monteverde, dove la modellaRomana Tomassini ha perso la vita a 19in una palazzina in viale Quattro Venti. La giovane si trovava sul tetto dello stabile per un servizio fotografico, quando ildi vetro sul quale si trovava ha ceduto, facendore la ragazza. Insieme a lei il fotografo Matteo, 30, rimasto sotto chocl’accaduto. I due stavano scattando delle foto quando ha iniziato a piovere e hanno cercato riparo. Mentre il fotografo ci è riuscito,Romana è saltata da un muretto finendo sul, che sotto il suo peso si è frantumato. ...