(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si può giocare con più, sicuramente, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell’intensità e dell’energia tra lei migliori del campionato. Dal punto di vista fisico e delle volontà la squadra èin tutto e per tutto”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, dopo la sconfitta col Napoli. “Ci èto l’ultimo passaggio – ha proseguito ai microfoni di Dazn – e ci sono i rimpianti, come il gol preso e dei palloni persi”. “Abbiamo giocato una partita vera, seria ed energica. Ciun pizzico diin questo periodo ma la squadra non meritava di perdere – ha ancora affermato -. Negli ultimi 25 metri serve la giocata individuale, stasera non ci siamo riusciti tranne che con Messias che ha fatto ...

Advertising

AntoVitiello : Da #Milanello, allenamento defaticante terminato da poco. #Pioli ha concesso due giorni di riposo (come da programm… - anteprima24 : ** Pioli: 'La gara del #Milan mi è piaciuta, manca un po' di qualità' ** - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pioli, 'gara Milan mi è piaciuta, manca un po' qualità' Tecnico, non capisco fuorigioco Giroud ma pensiamo a mercoledì - ossobuco20111 : Pioli, 'gara Milan mi è piaciuta, manca un po' qualità' - sportli26181512 : Pioli: 'Gara del Milan mi è piaciuta, manca un po' qualità': (ANSA) - ROMA, 19 DIC - 'Si può giocare con più qualit… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli gara

Ora lecchiamoci le ferite e pensiamo alladi mercoledì".: "Buon Milan, non siamo stanchi" Dall'inizio di novembre il Milan ha raccolto 8 punti in 7 partite, regalando ai cugini dell'Inter ...Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano, dopo la sconfitta col Napoli. "Ci è mancato l'ultimo passaggio e ci sono i rimpianti, come il gol preso e dei palloni persi. Abbiamo giocato una ...(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Si può giocare con più qualità, sicuramente, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell'intensità e dell'energia tra ...“Si può giocare con più qualità ma devo dire che la squadra oggi non mi è apparsa stanza. Per il direttore di gara è influente, San Siro si dispera ma vince il Napoli Ha parlato ai microfoni di DAZN, ...