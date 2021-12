Pensioni: al via incontro Draghi-sindacati a P.Chigi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - E' appena cominciato, a Palazzo Chigi, l'incontro tra i sindacati generali con il premier Mario Draghi sulla riforma delle Pensioni. Al tavolo, per il governo, sono presenti anche i ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Renato Brunetta (P.A.). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - E' appena cominciato, a Palazzo, l'tra igenerali con il premier Mariosulla riforma delle. Al tavolo, per il governo, sono presenti anche i ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Renato Brunetta (P.A.).

Advertising

editta_fazzi : Al via cantiere pensioni, sindacati da Draghi - Economia - ANSA - TV7Benevento : Pensioni: al via incontro Draghi-sindacati a P.Chigi... - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Posta l'asticella legale a 67 anni di età per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi per l'anticipata, a quale e… - PensionieLavoro : Posta l'asticella legale a 67 anni di età per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi per l'anticipata, a qual… - AristarcoScann1 : RT @Ema_bon_m: In #Calabria le pensioni sono più alte degli stipendi, a #Cosenza e #Vibo le buste paga più leggere d’Italia. . Paghe ancor… -