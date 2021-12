Nuoto | Alberto Razzetti | “Ci tenevo ad abbattere il muro dei 4? nei 400 misti | continuo a lavorare per migliorare”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un quarto posto che non è certo da disprezzare. E’ stato questo l’esito della Finale dei 400uomini dei Mondiali 2021 diin vasca corta per. Il ligure, che in questa rassegna iridata ha vinto l’oro nei 200 farfalla e il bronzo nei 200, sognava una medaglia anche in questa specialità, definita dagli addetti ai lavori il ‘mostro’ per la fatica che richiede e la preparazione in tutti e quattro gli stili. L’azzurro, nonostante un campionato vissuto ad alta intensità, ha trovato una prestazione più che degna diventando il primo italiano adnella piscina da 25 metri la barriera dei 4? in questa distanza. Con il crono di 3:59.57,ha migliorato il suo stesso record nazionale di 4:00.34 valsogli l’argento europeo a Kazan. In ...

L'Italia rimpolpa il proprio medagliere nella quinta e penultima giornata ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Inoltre Alberto Razzetti diventa il primo italiano a chiudere sotto i 4 minuti nella vasca corta. E' un'Italia che continua ad essere protagonista ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi. Con i due bronzi conquistati oggi battuto il record di medaglie. Quarto posto invece per Razzetti nei 400 misti.