(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Buttati dalla finestra 7 miliardi” è il titolo (e il giudizio) inequivocabile del “Tempo” sulla manovra economica del governo dei “migliori”. A firmarlo è il direttore Franco. L’analisi è centrata essenzialemente suldell’Irpef, presentato come un traguardo sensazionale dallo stesso esecutivo; come una boccata d’ossigeno per ridare vigore agli stipendi sopratdel ceto medio. La realtà è ben diversa, si tratta solo di uno “sconticino”. “Al 30% dei contribuenti italiani ilappena messo a punto dal governo di Marionon porterà in tasca nemmeno un centesimo in più”, esordisce il direttore del Tempo. Ildi? “Buttati dalla finestra 7 ...

Advertising

nieddupierpaolo : RT @SecolodItalia1: “Neanche un caffé al giorno, il taglio delle tasse è un bluff del tutto inutile”: Bechis stronca Draghi - SecolodItalia1 : “Neanche un caffé al giorno, il taglio delle tasse è un bluff del tutto inutile”: Bechis stronca Draghi… - debs_254 : RT @dadosquare: Oggi neanche il caffé ci può salvare. Un dicembre che sa di guerra. - dadosquare : Oggi neanche il caffé ci può salvare. Un dicembre che sa di guerra. - magicabionda : RT @Super3mp: A parlare di calcio con CARLO ALVINO ?? Che con uno juventino non prenderebbe neanche un caffè, perche siamo malati, di una b… -

Ultime Notizie dalla rete : Neanche caffé

Il Secolo d'Italia

Si soffre come un calvo senza cappello in una fredda serata invernale! Quando cominciamo a pensare che non riusciremmo a vincerlain 10 contro 11 il Bari pensa di mettere alla prova la nostra ...... come Gemma e Ida , la Ricci ha dichiarato: "A loro non regalerei nulla per Natale, ma perché risulterebbe falso fare un regalo a qualcuno con cui non andreia bere un caffè. Non porto ...