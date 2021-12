Monreale | Laurea Isfoa HC per il giornalista Giuseppe Speciale

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il magnifico rettoreStefano Masullo ha firmato il decreto magistrale per il conferimento adel Diploma diHonoris Causa in Economia e Tecnica della Comunicazione. Il titolo è rilasciato dalla Facoltà di Scienze Aziendali e della Comunicazione della Libera e Privata Università di Diritto Internazionale.professionista. Direttore responsabile Gruppo Editoriale Media One, struttura collegata all’emittente televisiva Tele One di Palermo. A conferire il titolo sono stati il pro retore vicario generale, professore Vincenzo Mallamaci; il pro rettorecon delega per lo Sviluppo del Valore della Legalità nella Costruzione delle Politiche Attive di Formazione Educativa e ...